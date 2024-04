Bethesda sta cercando di velocizzare lo sviluppo dei giochi e ridurre le attese

La questione è diventata particolarmente pressante in questo periodo, perché come fatto notare anche in occasione dell'intervista, con il recente ritorno di fiamma per Fallout grazie alla serie TV di Amazon il fatto che il prossimo videogioco arriverà solo fra diversi anni può risultare controproducente.

La lunghezza dei progetti in sviluppo presso Bethesda è storica, ma si lega alle colossali dimensioni dei giochi tipici del team, in particolare per quanto riguarda Bethesda Softworks, che ci ha abituato ad attese lunghe diversi anni tra un titolo e l'altro.

Nella recente intervista andata in onda su Kinda Funny, Todd Howard ha riferito che Bethesda sta cercando di velocizzare lo sviluppo dei giochi e ridurre le lunghe attese tra un'uscita e l'altra da parte della compagnia, con un processo che potrebbe aprire la strada a collaborazioni con team esterni.

Possibili collaborazioni con altri team per velocizzare i tempi?

Fallout: New Vegas viene subito in mente come possibile collaborazione esterna di Bethesda

Anche Howard si rende conto della necessità di modificare l'organizzazione e fare in modo che questa consenta un output più ottimizzato e veloce di giochi, con uscite più frequenti, ma la cosa non è certo risolvibile in breve.

"Sono cose che richiedono molto tempo e penso che una delle cose su cui dobbiamo rimanere focalizzati sia ovviamente assicurarci di raggiungere la massima qualità, ma è importante anche trovare il modo di incrementare la nostra produzione, perché non vogliamo mantenere attese troppo lunghe. Questa non è una cosa che avevamo pianificato molto in precedenza, ma vogliamo essere sicuro di farla bene", ha spiegato Howard.

Per quanto riguarda il fatto di poter aprire la strada a nuove collaborazioni con altri team per le serie storiche di Bethesda, il capo della compagnia ha riferito "Direi che manteniamo sempre attive queste conversazioni", ma di fatto non ha poi spiegato molto della questione. Nell'intervista ha confermato che il fatto di ritrovarsi all'interno di Microsoft con molti altri team abbia aperto ulteriori possibilità di collaborazione, ma al momento non ci sono informazioni precise da riferire.

L'idea va ovviamente a un'organizzazione come quella che emerse per Fallout: New Vegas, con lo sviluppo affidato a Obsidian, e considerando che entrambi i team sono ora sotto l'ombrello di Microsoft la questione potrebbe essere semplificata e potrebbe anche risolvere il problema dell'attesa enorme che probabilmente ci separa dal nuovo Fallout.

In precedenza, era emerso che Microsoft starebbe valutando delle possibilità di arrivare al lancio di Fallout 5 prima del previsto, considerando che nei piani di Bethesda questo verrà solo dopo The Elder Scrolls 6, dunque si parla di almeno 5-6 anni di attesa. D'altra parte, Howard nell'intervista ha anche menzionato due progetti non ancora annunciati sulla serie.