Manor Lords: una patch risolverà i bug dei senzatetto e modificherà il bilanciamento del commercio

Manor Lords sta già riscuotendo un grande successo su Steam, tuttavia trattandosi di un gioco in accesso anticipato è lecito aspettarsi alcuni elementi ancora non completamente funzionanti e di conseguenza numerose correzioni e ritocchi da qui fino al lancio della versione 1.0. A tal proposito, l'autore Slavic Magic, aka Greg Styczeń, ha condiviso su X i dettagli del prossimo aggiornamento in programma.

Questa patch andrà a risolvere gli "strani" bug relativi ai senzatetto, supponiamo incluso quello che genera dei vagabondi anche qualora il giocatore prenda tutte le misure necessarie per evitarlo, già segnalato da molti utenti nei giorni scorsi.

L'aggiornamento rallenterà la velocità con cui l'IA rivendica i territori, migliora l'efficienza della falegnameria, andrà a ritoccare i danni degli arcieri e la meccanica dell'"eccesso di offerta del mercato".

Quest'ultimo punto richiede una breve spiegazione. In risposta ai feedback di stampa e giocatori, che affermavano che era fin troppo semplice abusare del sistema di commercio per diventare molto ricchi in breve tempo concentrandosi su una sola risorsa, l'autore ha aggiunto una meccanica che abbassa il prezzo di vendita di un prodotto qualora lo si esporta in maniera eccessiva superando di molto la domanda. Al contrario, se un prodotto viene importato in maniera massiccia (quindi una domanda elevata), il suo prezzo di mercato aumenterà diventando molto costoso. Ora Slavic Magic andrà a ritoccare questa dinamica, in quanto "troppo dura e punisce forme di specializzazione regionali".