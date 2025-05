ASUS presenta i nuovi monitor ROG Strix Ace e ROG Strix OLED dedicati al gaming

Ottimo anche il tempo di risposta, pari ad appena 0,1 millisecondi , consentendo così di reagire istantaneamente agli avversari nel corso delle partite in multiplayer online. Il nuovo monitor di casa ASUS è inoltre dotato della tecnologia ELMB 2 , che assicura una luminosità maggiore del 65% nelle scene in movimento.

Partiamo prima di tutto da ASUS ROG Strix Ace XG248QSG , che è stato progettato in maniera specifica per gli eSport, oltre che per tutti gli appassionati degli sparatutto in prima persona, che necessitano dunque di tempi di reattività ridotti al minimo. Il modello vanta un display SuperTN Full HD da 24,1 pollici di diagonale , con un'altissima frequenza d'aggiornamento pari a 610 Hz , che permette di avere un'esperienza gaming ottimale.

ASUS ROG Strix OLED: specifiche e funzionalità

Passiamo poi ad ASUS ROG Strix OLED XG34WCDMTG, che offre una diagonale da 34 pollici con risoluzione 2K. Il modello in questione è caratterizzato da una frequenza d'aggiornamento pari a 240 Hz, oltre a presentare una gamma cromatica DCI-P3 del 99%, che riesce ad assicurare un buon livello di nitidezza per ogni contenuto. Al suo interno troviamo inoltre Google TV integrato con sistema operativo Android 14, oltre alla piattaforma GeForce NOW preinstallata al suo interno, che consente di accedere a centinaia di titoli in cloud.

ASUS ROG Strix XG34WCDMTG

Ottimo anche anche il comparto, grazie al supporto a Dolby Atmos che garantisce il massimo del coinvolgimento per videogiochi, film o serie TV. Al momento non conosciamo una specifica data d'uscita, né il listino prezzi dei nuovi modelli. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da ASUS, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.