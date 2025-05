Solo Leveling: Stagione 3 si farà? Crunchyroll dà finalmente una risposta decisa

Questo dovrebbe porre fine agli strani dubbi che erano emersi sul prosieguo della serie animata basata sulle light novel di Chugong: considerando l'enorme successo riscosso dalle prime stagioni, non è che ci fossero grandi dubbi al riguardo.

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale ma, quantomeno, Crunchyroll ha finalmente una risposta decisa sulla questione di Solo Leveling: Stagione 3 , che a quanto pare si farà, sarà sulla piattaforma streaming in questione ma ancora non si sa quando sarà disponibile.

Una risposta che sembrava scontata

Nonostante l'enorme successo di Solo Leveling Stagione 1 e Stagione 2, che hanno portato addirittura a un sovraccarico di accessi mettendo in crisi l'infrastruttura server di Crunchyroll, tanto per dare un'idea, nessuno si era ancora esposto sull'arrivo della Stagione 3.

Questa situazione di presunta incertezza aveva portato i produttori a chiamare a raccolta i fan per far sentire il loro supporto, nonostante non sembrasse che ci fosse gran bisogno di dimostrazioni di questo tipo.

In ogni caso, Solo Leveling: Stagione 3 si farà, ora sembra praticamente ufficiale: "Abbiamo appena concluso la stagione 2, che ha fatto molto bene per noi, quindi sono sicuro che ci saranno altri contenuti in futuro", ha riferito Berger, aggiungendo, con più precisione, "Non sappiamo esattamente quando, ma la Stagione 3 ci sarà e i fan continueranno a vedere la storia".

Viene dunque confermato che l'adattamento animato del manhwa proseguirà su Crunchyroll, in attesa di vedere ulteriori eventuali accordi con altri distributori, ma non c'è ancora alcuna certezza per quanto riguarda la tempistica di pubblicazione, dunque ci sarà ancora da attendere.