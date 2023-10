Star Citizen: una spettacolare demo dello StarEngine ne mostra le caratteristiche tecniche

Tanta tecnica ma anche tanto tempo

Come ben sappiamo, la prospettiva di Cloud Imperium Games è estremamente ampia e il suo StarEngine riflette queste grandi possibilità prospettate per il futuro, solo che il progetto si sta rivelando talmente tanto ricco da essere difficile da concludere, a questo punto.

Annunciato nel 2012 ma con pre-produzione iniziata un paio d'anni prima, dopo oltre 10 anni il gioco è ancora in stato di alpha, sebbene giocabile in diverse sue parti. Se non altro, il modulo single player Squadron 42 sembra essere quasi pronto, come confermato anche con il nuovo video gameplay pubblicato nelle ore scorse.