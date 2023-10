The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di yizarrh è semplice ma efficace

Nakaba Suzuki continua a lavorare su The Four Knights of the Apocalypse, il manga che fa seguito a The Seven Deadly Sins. Ma i fan non si sono dimenticati della storia precedente e dei suoi personaggi. Ce lo dimostra anche yizarrh con il suo superbo cosplay di Elizabeth.

Elizabeth è una dei personaggi centrali nella storia di The Seven Deadly Sins. È la principessa di Liones, ma è dovuta fuggire e nascondersi, mettendosi alla ricerca dei Sette Peccati Capitali, un gruppo di ex-cavalieri famosi e temuti, che potrebbero aiutarla a salvare il suo regno da una cospirazione contro la sua famiglia. Durante la sua ricerca, incontra Meliodas, il leader dei Sette Peccati Capitali e con lui parte alla ricerca degli altri componenti.

Il cosplay firmato yizarrah si ispira proprio al primo incontro tra Elizabeth e Meliodas, nel quale la ragazza indossa un semplice costume nero succinto sotto una gigantesca e ingombrante armatura di ferro che aveva il compito di celare la sua identità regale.