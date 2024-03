Final Fantasy 7 Rebirth: dove trovare il tesoro del Re Pirata

Già da un po' di tempo vi stiamo raccontando della straordinaria quantità di missioni secondarie presenti in Final Fantasy 7 Rebirth, e probabilmente a questo punto l'avete toccata con mano in prima persona. Mai ci saremmo aspettati tuttavia d'imbatterci in un Incarico che cita in maniera piuttosto esplicita il manga One Piece di Eichiiro Oda: a partire dal Capitolo 13 dell'opera si alza infatti il sipario su una lunga e complessa attività che richiede di trovare il misterioso tesoro del Re dei Pirati, un manufatto frammentato in diversi pezzi che richiedono a Cloud di raggiungere i quattro angoli del mondo per sperare di ricomporlo. In questa guida abbiamo raccolto le posizioni esatte da raggiungere per trovare il tesoro del Re dei Pirati in Final Fantasy 7 Rebirth . Dato che si tratta di una missione avanzata, vi avvisiamo fin da ora che questa pagina contiene spoiler riguardo le meccaniche di gioco avanzate dell'esperienza.

La missione relativa al tesoro del Re Pirata non figura nella pagina degli Incarichi: è un'attività speciale che diventa disponibile solo dopo che vi sarete impossessati del Tiny Bronco di Cid , che aprirà la mappa del mondo e renderà Final Fantasy 7 Rebirth un grande mondo aperto da esplorare liberamente a bordo del nuovo mezzo. Per avviare la missione dovete attraccare ai pontili di Costa del Sol , e non appena scenderete a terra troverete uno strano forziere ad accogliervi sul molo di legno. Aprendolo allerterete Nanaki, che conosce molto bene la storia del Re dei Pirati e il suo più grande sogno è proprio quello di impadronirsene. Metterete quindi le mani su una mappa molto rudimentale che segna la posizione dei quattro luoghi in cui il Re Pirata ha nascosto il suo tesoro. Di seguito, abbiamo raccolto tutte le posizioni esatte da raggiungere e quello che dovete aspettarvi una volta attraccato.

Guida al tesoro del Re Pirata

La posizione del primo pezzo del tesoro

Il primo luogo che state cercando si trova sulle sponde della regione di Gongaga. Mentre vi recate sul posto, potete approfittarne per sbloccare gli attracchi bonus del Tiny Bronco nel deserto di Corel e sulla spiaggia di Gongaga, dopodiché procedete dritti verso l'obiettivo. Raggiunta la spiaggia troverete ad accogliervi un Guerriero Ogre piuttosto potente: in linea generale - se siete al livello di difficoltà standard - i nemici di questa missione si aggireranno attorno al livello 70. Una volta sconfitto scalate la parete segnalata dalla vernice gialla e recuperate il primo pezzo del tesoro.

La posizione del secondo tesoro

Il secondo attracco che state cercando si trova all'estremo sud della regione di Junon, dovete aggirare con il Tiny Bronco la montagna che ospita il faro occupato da Kylie. In questo caso troverete ad accogliervi un mostro unico, un drago della brina, che è un nemico piuttosto potente: è debole al fuoco e al tuono, pertanto vi consigliamo vivamente di prepararvi almeno un paio di attacchi ricamati attorno a questi elementi. Anche in questo caso, il forziere che state cercando si trova in cima a una parete scalabile situata alle spalle dell'avversario sconfitto.

La terza posizione del tesoro

A questo punto vi conviene ripartire da Costa del Sol e puntare in direzione nord-est: dovete pilotare il Tiny Bronco in modo da imboccare il canale che separa la regione di Corel da una grossa isola antistante. Procedete qualche metro e sulla sinistra noterete l'attracco, in questo caso molto facile da individuare. Il mostro che vi aspetta su questa spiaggia isolata è un Hayacoatl, una versione potenziata di Quetzalcoatl che mantiene tuttavia la proverbiale debolezza al ghiaccio. Disponete del nemico, dopodiché raggiungete l'estremità dell'arena per individuare il forziere che state cercando.

L'ultimo pezzo del tesoro

L'ultima area è anche la più difficile in assoluto da trovare: è infatti posizionata nell'isola antistante la regione di Corel, ma per poter trovare il punto esatto dell'attracco - mostrato nell'immagine qui sopra - dovete superare le scogliere e i faraglioni fino a raggiungere un'insenatura che si affaccia sul centro dell'isola. Anche in questo caso riceverete il benvenuto da un pessimo cliente, un dragone marino che usa potenti attacchi di tipo fuoco ed è debole all'elemento gelo. Una volta disintegrato, scalate la parete rocciosa e avrete completato la ricerca dei tesori. Cosa succede adesso?

L'accessorio del Re dei Pirati è molto potente e porta anche effetti passivi in esplorazione

Recuperati tutti i pezzi potrete finalmente leggere il messaggio finale del Re dei Pirati e mettere le mani sul tesoro vero e proprio, ovvero un potentissimo accessorio. La bussola del re pirata consente infatti di aumentare fino a un massimo di tre tacche la barra dell'ATB del personaggio che la equipaggia in seguito all'utilizzo di un certo numero di azioni. Ciò significa di fatto ampliare notevolmente il numero di opzioni a disposizione e il quantitativo di danni che si possono infliggere ai nemici stremati. Ma non è finita qui: il semplice possesso di questo oggetto dota infatti il Tiny Bronco di una funzionalità in stile sonar che segnala la presenza di tesori particolarmente rari nelle vicinanze della nave: non dovete fare altro che seguire le indicazioni sullo schermo mentre state navigando per recuperare le casse più preziose di tutto Final Fantasy 7 Rebirth.

E anche questa è andata.