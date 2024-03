Final Fantasy 7 Rebirth: cosa succede dopo aver finito il gioco, nuove opzioni e contenuti extra

Final Fantasy 7 Rebirth recupera parecchie ispirazioni alla base dell'antica ricetta della saga secondo Squaresoft, quella che ha trainato il marchio al successo e che ancora oggi è celebrata come l'età dell'oro della serie. Oltre ad ancorarsi a un vasto mondo aperto da esplorare, mettendo sul piatto dozzine di contenuti secondari, l'ultimo capitolo ha scelto tuttavia di nascondere tantissime attività, opzioni e funzionalità solo dopo la fine dell'avventura principale. In questa pagina della nostra guida di Final Fantasy 7 Rebirth analizzeremo il punto di non ritorno, le opzioni che si sbloccano dopo il finale, i segreti e tutto quello che serve sapere sui contenuti post gioco . Cercheremo per quanto possibile di evitare spoiler, pertanto parleremo prima di tutto di tutte le sfaccettature tecniche per poi esaminare con calma quel che accade sul fronte delle attività.

Ci avete domandato in tantissimi se esiste il cosiddetto "punto di non ritorno" . La risposa è sì: c'è un punto di non ritorno ma si trova solamente nell'ultimo capitolo, e i giocatori vengono avvertiti prima di fare quel passo. Durante l'interezza dell'avventura avrete sempre l'opportunità di tornare indietro fino alle praterie, anche se inizialmente avrete bisogno di meccaniche quali la diligenza di Junon e la nave di Costa del Sol. A partire dalla fine del Capitolo 9 otterrete un metodo migliore per spostarvi, mentre l'inizio del Capitolo 13 segna il momento esatto nel quale potete esplorare liberamente tutto il mondo esattamente come accadeva nei vecchi capitoli della saga . Bisogna tuttavia tenere a mente che, nonostante Gaia sia interamente accessibile a quel punto, molte sfide e attività saranno disponibili solamente dopo aver completato la storia principale di Final Fantasy 7 Rebirth: il vostro ultimo salvataggio terrà infatti conto di tutto quello che avete fatto dopo il punto di non ritorno , comprese le armi ottenute e i boss sconfitti. A quel punto, lo strumento principale per vivere l'esperienza diventa la selezione dei capitoli, che tratteremo nella sezione successiva.

Selezione dei Capitoli

La selezione dei capitoli è uno strumento fondamentale

Una volta completato il gioco, la prima cosa che sbloccherete è la selezione dei capitoli, che diventerà praticamente l'hub attraverso il quale vi muoverete per l'avventura. Ovviamente tutti i progressi saranno mantenuti, potrete sempre ricaricare il Capitolo 13 per aver accesso a tutto il mondo, ma al tempo stesso avrete l'opportunità di conservare tutto l'equipaggiamento e i livelli ottenuti per rivivere i Capitoli precedenti. La principale novità, in questo frangente, è la possibilità di affrontare ogni Capitolo in modalità difficile: per ottenere il trofeo di Platino è necessario completarli tutti a questo livello di difficoltà, inoltre ciascuno di essi garantirà dei Manuali dedicati che sono indispensabili per sbloccare tutti i potenziamenti Folio per ciascun personaggio del party. Al momento della selezione del capitolo si può inoltre scegliere se ripristinare o meno i progressi relativi agli incarichi secondari.

La cosa più importante sul piano della narrativa è che nel caso dei Capitoli 8 e 12, nei quali ci sono interazioni dedicate ai compagni del party con cui avete il miglior stato della relazione - qui la nostra guida alle relazioni - avrete la possibilità di scegliere liberamente come configurarli. Nella pratica questo significa che nel caso dell'appuntamento al Gold Saucer avrete la libertà di rigiocarlo scegliendo la persona che uscirà con Cloud. Dunque, se nella run originale le cose non sono andate proprio come speravate, non c'è nulla da temere: tramite questo sistema potrete vedere tutte le possibili opzioni in pochi piccoli passi.