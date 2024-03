Final Fantasy 7 Rebirth: dove trovare i Kyactus di Costa del Sol

Final Fantasy 7 Rebirth è un ricettacolo pieno zeppo di attività e missioni secondarie: se all'inizio del viaggio questi si presentano come piccole appendici all'esplorazione del mondo e alla narrazione, l'arrivo nel resort marittimo di Costa del Sol coincide con il momento in cui iniziano a esplodere in tutto il loro splendore. Durante questa fase del gioco, accanto a prove d'abilità d'ogni genere, emerge anche una sfida che richiede di individuare quattro Kyactus nascosti in giro per il villaggio facendo affidamento su una mappa rudimentale, con il fine ultimo di ottenere i costumi da bagno per Cloud, Tifa e Aerith.

La posizione dei Kyactus di Costa del Sol

Una delle prove del festival delle coppie, utile soprattutto per ottenere le tenute da bagno dei protagonisti, richiede di individuare quattro misteriosi Kyactus celati negli angoli più nascosti di Costa del Sol. Di seguito trovate la posizione esatta di ciascuno di questi piccoli murales - già, sappiate che non state cercando dei Kyactus in carne e ossa - che dovete riuscire a fotografare dalla giusta prospettiva per ottenere il massimo del punteggio e ritenere la sfida completata. Il primo si può trovare su un idrante posizionato sul lungomare giusto all'ingresso di Costa del Sol, lungo la strada che conduce in paese partendo dall'approdo delle navi da crociera.

La posizione da cui scattare la foto

La posizione esatta del primo Kyactus

Il secondo si trova esattamente nell'angolo del viale dove si tengono i minigiochi dedicati a Red XIII, sul lato ovest di Costa del Sol. Per individuarlo dovete volgere lo sguardo verso l'alto in direzione sud, esattamente nella posizione indicata di seguito.

La posizione da cui scattare la foto

La posizione esatta del secondo Kyactus

Il terzo Kyactus è nascosto nella zona dei moli, ovvero proprio accanto agli stand del Carnevale delle Carte di Costa del Sol. Andate in fondo al secondo molo a sinistra e osservate bene i frangiflutti che si trovano in acqua a pochi metri dal pontile di legno.

La posizione da cui scattare la foto

La posizione esatta del terzo Kyactus

L'ultimo Kyactus di cui avete bisogno si nasconde in bella vista! Non dovete fare altro che raggiungere l'ingresso della spiaggia di Costa del Sol e alzare lo sguardo verso la grossa insegna blu che campeggia in cima all'edificio.

La posizione da cui scattare la foto

La posizione esatta del quarto Kyactus

E con questo erano tutti i Kyactus nascosti a Costa del Sol. Siete confusi? Beh, anche noi eravamo confusi, dal momento che ci aspettavamo di dover individuare dei mostriciattoli veri e propri anziché dei murales. La nota positiva è che molto probabilmente avrete accumulato abbastanza punti per poter comprare un costume da bagno e godervi il mare più bello del mondo di Final Fantasy 7 Rebirth.