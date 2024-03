Avatar: Frontiers Of Pandora, il Title Update 3 porta AMD FSR3 e tanti miglioramenti

Avatar: Frontiers Of Pandora ha ricevuto in queste ore il Title Update 3, che si presenta come un aggiornamento tecnico di notevole importanza, in grado di apportare il supporto per AMD FSR 3 e numerosi miglioramenti a vari aspetti del gioco Ubisoft su tutte le piattaforme.

La patch è disponibile dalle ore 11:00 di oggi e richiede il download di 7,1 GB su PS5, 9,4 GB su Xbox Series X|S e 9,6 GB su PC, apportando diverse novità interessanti, come potete vedere nelle note ufficiali pubblicate a questo indirizzo sul sito dedicato al gioco.

Tra le novità più interessanti troviamo un'implementazione estesa dell'AMD FSR3, con vari miglioramenti tecnici applicati con questa tecnologia grafica che dovrebbe portare a un miglioramento generale dell'immagine mantenendo comunque un buon livello di performance, sia su PC che su PS5 e Xbox Series X|S.