Payday 3, l'aggiornamento Operation Medic Bag introduce numerosi miglioramenti

L'approccio che Starbreeze Studios ha immaginato per Operation Medic Bag è graduale, con piccoli ma frequenti update che andranno a migliorare progressivamente l'esperienza, anche e soprattutto sulla base dei feedback forniti dagli utenti della community.

La prima patch di Operation Medic Bag include modificatori di sicurezza a rotazione, un pulsante "non pronto", impostazioni ottimizzate per i controller, il supporto a varie tecnologie NVIDIA e oltre trecento fra correzioni e aggiustamenti.

Starbreeze Studios, che nei giorni scorsi ha parlato di una modalità offline e tante modifiche per soddisfare i giocatori , ha introdotto una serie di miglioramenti sul piano del gameplay, della stabilità, del matchmaking, della struttura e delle funzionalità avanzate.

Non sarà semplice

Il classico trapano di Payday 3

Come sappiamo, i risultati di Payday 3 sono stati deludenti e recuperare la situazione sarà tutt'altro che semplice per Starbreeze Studios, nonostante col secondo episodio della serie sia accaduto qualcosa di simile e il team sia riuscito in quel caso a risolvere i problemi nel corso del tempo.

In generale è senz'altro possibile che gli sviluppatori possano rimettere il gioco in carreggiata e questo piano di aggiornamenti dimostra quantomeno la loro determinazione a farlo, ma con Embracer sempre più in crisi e un mercato indebolito le insidie sono francamente parecchie.