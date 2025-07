L'associazione di dispositivi Bluetooth è un incubo su Google TV, ma Google vorrebbe migliorare la situazione

Questi piani si sono tuttavia rivelati più lenti del previsto. Su Chrome OS, il rollout effettivo è iniziato solo nel marzo 2023, con oltre un anno di ritardo rispetto all'annuncio iniziale. Per Google TV l'attesa è stata ancora più lunga: i primi segnali di supporto a Fast Pair sono emersi solo nel febbraio 2024, due anni dopo la comunicazione ufficiale, ma ad oggi la lista dei dispositivi compatibili è limitatissima: solo 4 - sì, quattro! - dispositivi. Cerchiamo di capire perché.

Fast Pair è una tecnologia progettata per rendere più rapida la connessione tra dispositivi Bluetooth e terminali Android . Quando un accessorio compatibile entra in modalità di accoppiamento, sui dispositivi nelle vicinanze compare una notifica che consente di collegarsi con un solo tocco, senza dover accedere manualmente alle impostazioni Bluetooth. È disponibile su smartphone Android dal 2017; nel gennaio del 2022, Google ha annunciato un'estensione del supporto a Chromebook, dispositivi con sistema operativo Google TV e Android TV OS. Le tempistiche fornite parlavano di un'implementazione su Chrome OS nelle "settimane successive" e su Google TV nei "mesi successivi".

Fast Pair esiste, ma i produttori non lo implementano

Nei giorni scorsi, un'analisi tecnica condotta dai colleghi di Android Authority ha portato all'individuazione di un flag di sistema denominato com.google.android.feature.FAST_PAIRING, che sembra indicare la presenza effettiva del supporto a Fast Pair. Esaminando il Google Play Console, sono emersi solo quattro dispositivi che dichiarano esplicitamente questa compatibilità: Chromecast con Google TV (versioni HD e 4K), Google TV Streamer e Onn 4K Plus.

La lista di dispositivi con Fast Pair attivo scoperta da Mishaal Rahman di Android Authority

Per chiarire la situazione, è stato contattato un portavoce di Google, che ha confermato la correttezza dell'elenco. L'azienda ha inoltre precisato che ogni produttore può decidere autonomamente se abilitare Fast Pair sui propri dispositivi e che sono in corso collaborazioni con gli OEM per ampliare la compatibilità.

L'adozione più ampia di questa funzione dipenderà quindi dalle scelte dei produttori e dalla capacità di Google di coordinare lo sviluppo con i propri partner. Nel frattempo, la procedura classica di accoppiamento rimane l'unica via per la maggior parte degli utenti, in attesa di una vera diffusione del servizio.

Voi che cosa ne pensate? Sperate che Fast Pair arrivi presto su più Google TV? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Google rinnova la pagina di gestione dei backup su Android: ecco la nuova interfaccia.