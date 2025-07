La Beta 3 di Android 16 QPR1 è disponibile sui dispositivi Pixel: ecco tutte le novità

La terza beta di Android 16 QPR1 è disponibile per i dispositivi Pixel compatibili. Si tratta probabilmente dell'ultima build, in attesa dell'uscita definitiva delle funzioni più attese in assoluto, come il Material 3 Expressive , la nuova modalità desktop di Android e tanto altro ancora. Vediamo quindi le novità di questa beta.

Le novità

Prima di tutto, nel menu Accessibilità è disponibile una nuova opzione che permette di ingrandire la tastiera per "vedere emoji e lettere quando si utilizza l'ingrandimento a schermo intero". Troviamo inoltre una scorciatoia che permette di aggiungere o rimuovere in pochi istanti un'app dalla barra delle applicazioni, in questo caso in modalità desktop. Altre funzioni sono state viste con Android Canary e sono state poi riportate dai colleghi di Android Authority.

Al momento non sappiamo se saranno disponibili anche nelle versioni stabili, ma vi aggiorneremo in caso di informazioni più certe. Ad ogni modo, sono stati scoperti nuovi screensaver per i dispositivi con ricarica wireless Qi2, mentre è stata rilevata anche l'opzione "luminosità HDR migliorata". Tra le altre novità troviamo il formato split-screen 90:10, la barra a bolle per tablet, un menu dedicato interamente ai controlli parentali e uno sfondo dall'effetto sfocato per i widget della schermata di blocco.