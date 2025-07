Samsung pronta a lanciare il suo primo smartphone tri-fold: possibile arrivo già ad ottobre?

Il lancio sarebbe quindi più vicino di quanto molti si aspettassero, potenzialmente anticipando una nuova fase dell'evoluzione degli smartphone pieghevoli. Il Galaxy G Fold dovrebbe distinguersi per un design a tre pieghe in stile "G" , a differenza del modello "S" adottato da Huawei con il suo Mate XT, il primo telefono tri-fold al mondo.

Samsung potrebbe sorprendere tutti con il lancio anticipato del suo primo smartphone tri-folding, il presunto Galaxy G Fold . Inizialmente atteso per il 2026, secondo un leak recente del noto informatore IceUniverse su Weibo, il dispositivo potrebbe arrivare già nell'ottobre 2025 .

Il Galaxy G Fold potrebbe anche essere dotato del potente chip Snapdragon 8 Elite , di una fotocamera principale da 200MP e di un retro in titanio, pensato per offrire maggiore resistenza e minore spessore.

Indizi sul design sono già stati individuati nella beta dell'interfaccia One UI 8, dove sono apparse animazioni che mostrano il particolare meccanismo di chiusura del nuovo pieghevole. Il dispositivo è atteso con un ampio schermo interno da 10 pollici , senza fotocamera sotto il display, e con un meccanismo di piegatura che richiama il Galaxy Z Fold 7 , ma con un pannello aggiuntivo.

La strategia di lancio

La strategia di lancio potrebbe essere influenzata dalla concorrenza. Huawei, infatti, potrebbe presentare la seconda generazione del suo tri-fold già a settembre, cercando di anticipare Samsung e ridurre l'impatto mediatico del G Fold. Con queste specifiche tecniche e un design innovativo, il Galaxy G Fold si candida a diventare uno dei dispositivi più innovativi dell'anno.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Tuttavia, resta da vedere quale sarà la reazione del pubblico e se il mercato è pronto ad accogliere un formato ancora più audace rispetto ai pieghevoli attuali. Tra le ultime novità in casa Samsung e questa volta non rimanendo nel tema dei pieghevoli, segnaliamo delle novità per il futuro Galaxy S26.