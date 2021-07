Offerte Amazon: prezzi più bassi per i monitor da gioco Benq Zowie

Tra le offerte Amazon di questa settimana ci sono anche i due ottimi monitor da gioco BenQ ZOWIE, entrambi pensati per combinare pannello da 24 pollici con refresh 144 Hz, tempi di risposta minimi e un prezzo base appetibile benché inevitabilmente legato a qualche compromesso.

I due monitor BenQ ZOWIE XL2411 mancano infatti di FreeSync o G-Sync e montano entrambi un pannello TN, inevitabilmente limitato in quanto a contrasto. Ma si tratta di un pannello da 1 millisecondo di latenza che garantisce un'immagine notevole in relazione alla tecnologia usata.

Il monitor BenQ ZOWIE XL2411P, disponibile a 189 euro grazie a uno sconto di 25 euro, è vincolato alla connettività DisplayPort 1.2, comunque più che sufficiente per il 1080p a 144 Hz su PC, e alla connettività HDMI a 60 Hz, che ne limita inevitabilmente l'utilizzo con le console di ultima generazione.

Il monitor BenQ ZOWIE XL2411K è un modello più evoluto che, in sconto di 30 euro, costa 205 euro, ma gode di connettività DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0. Migliora inoltre per luminosità, che arriva a 350 cd/m2 e per fedeltà del colore, con il 96% della copertura della gamma sRGB.

Il BenQ ZOWIE XL2411K garantisce un ottimo rapporto tra prezzo e caratteristiche

