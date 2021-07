Valve Index: la VR sarà "un lungo viaggio", si deve ragionare in modo diverso per Gabe Newell

Gabe Newell, parlando a IGN USA riguardo a Steam Deck, ha dichiarato la propria posizione riguardo alla VR e a Valve Index, il visore della sua compagnia. Newell ha affermato che si aspetta che la realtà virtuale sia "un lungo viaggio".

Precisamente, Newell ha affermato, in traduzione: "Per quanto riguarda la VR, la nostra aspettativa è che si tratti di un lungo viaggio, e che ci siano tecnologie fondamentalmente importanti che sono in sviluppo ancora adesso", dice Newell. "E se in qualsiasi momento stai definendo in modo restrittivo gli obiettivi e stai dicendo 'come sta andando rispetto all'ultimo aggiornamento di CS:GO?' Finirai sempre per prendere decisioni sbagliate".

Riguardo al successo di Valve Index e al potenziale successo di Steam Deck, Newell afferma: "Il nostro presupposto è che queste sono decisioni a lungo termine e stiamo decidendo in che modo contribuiamo alla salute e alla vitalità di questo ecosistema, e avremo sempre successo finché ciò continuerà ad accadere."

In sostanza, secondo Newell è scorretto cercare di valutare il successo della VR tramite le metriche di altre piattaforme più popolari e di giochi come CS:GO. Bisogna in pratica ragionare in modo diverso per avere successo con novità di questo tipo.

