Steam Deck: un video mostra il trackpad e il giroscopio in azione

Dopo averlo annunciato, Valve è molto attiva nel presentare nel miglior modo possibile tutte le novità apportate da questo interessante ibrido tra un PC portatile e una console. O meglio, questo PC da gaming infilato all'interno della scocca di una console portatile. In questo caso, un video di Steam Deck mostra da vicino quello che è possibile con i due trackpad della console, oltre che il giroscopio in azione.

Si tratta di una demo tecnica utilizzata dalla redazione USA di IGN incentrata sui metodi di controllo alternativi integrati in Steam Deck. Mentre i trackpad servono per sostituire nel miglior modo possibile il mouse in quei giochi (gli strategici?) che o richiedono, il giroscopio è spesso usato un un gaming più casual o come strumento di controllo alternativo. Due estremi comunque contemplati nella progettazione di Steam Deck.

"Abbiamo joystick capacitivi", ha detto il designer di Valve Scott Dalton. "E una delle cose davvero interessanti è che possiamo usarlo in tandem con il nostro giroscopio per attivare o disattivare la mira giroscopica e i controlli di movimento nei giochi".

Una delle cose più interessanti che vedrete nel video è quanto questa combinazione di cose offra un sistema preciso, non goffo e difficile da usare. In qualche modo simile a quello che ha fatto Nintendo con Splatoon 2.

Dalton ha notato che è possibile utilizzare i controlli del giroscopio per ottenere gli stessi "piccoli micromovimenti precisi" che si ottengono quando si usa un mouse sul desktop.