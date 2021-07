Baldo: The Guardian Owls, data di uscita annunciata con un trailer

Baldo: The Guardian Owls ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata dallo studio italiano NA.P.S. Team con un trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 27 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Apple Arcade.

Ispirato a Zelda e allo Studio Ghibli, Baldo: The Guardian Owls ci catapulterà in un'avventura coloratissima e cartoonesca, impreziosita da una grafica in cel shading e da tantissimi enigmi da risolvere.

Al comando di un ragazzino di nome Baldo, nato con un cuore puro e proprio per questo capace di attrarre una pericolosa e antica creatura, dovremo esplorare ampi scenari open world insieme ai nostri amici e trovare un modo per annullare la profezia.

Baldo: The Guardian Owls si ispira senza dubbio alle opere dello Studio Ghibli.

Avventurati in un territorio magico, pieno di misteri da svelare. Baldo: The Guardian Owls è ricco di enigmi impegnativi da risolvere e segrete complesse da esplorare.

Vesti i panni di Baldo e attraversa questo appassionante mondo aperto, in cui incontrerai tantissimi personaggi bizzarri e indimenticabili, per decifrare la misteriosa profezia e sfidare il tuo destino.

Un'avventura deliziosamente fantasiosa ed emozionante, in cui dovrai scoprire nuove città e i loro caratteristici abitanti, combattere contro nemici feroci, trovare templi nascosti e collezionare oggetti comuni o magici per ottenere nuove armi potenti o svelare la miriade di segreti di questo strano territorio.