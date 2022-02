Gran Turismo 7 con 20€ di Card PSN: preordine Amazon disponibile solo per altri sette giorni

Manca una sola settimana all'uscita e quindi sette giorni alla fine dell'offerta del preordine Amazon di Gran Turismo 7 per PS4 e PS5, con incluso una card da 20€ per il portafogli PSN. Non dovete inoltre dimenticare che la prenotazione è a "prezzo minimo garantito", questo significa che prenotando ora vi ritroverete a pagare - al momento della spedizione - il prezzo più basso apparso su Amazon.it, senza dover rifare il preordine in caso di abbassamento di prezzo. Sottolineiamo anche che la promozione dei 20€ di buono spesa PSN sono disponibili fino a esaurimento scorte e di certo non oltre al 3 marzo 2022: vi conviene quindi fare il preorder il prima possibile, se vi interessa avere il gioco al D1.

Gran Turismo 7 è il nuovo gioco di Polyphony Digital in arrivo su PS4 e PS5. I più recenti video di gameplay hanno messo in luce un gioco di alto livello visivo e denso di contenuti, auto ed elementi per personalizzare i propri veicoli.

Gran Turismo 7

