PlayStation Plus: in Asia i giochi di marzo 2022 hanno una differenza, ecco quale gioco è cambiato

PlayStation Plus, in Asia, non ha la stessa lineup di giochi gratis per il mese di marzo 2022. Uno dei giochi è stato cambiato. Precisamente, Ark Survival Evolved è stato rimosso e al suo posto è presente Brothers A Tale of Two Sons.

Per il resto, i giochi inclusi nel PS Plus di marzo 2022 sono gli stessi, ovvero Ghostrunner (PS5), Team Sonic Racing (PS4), Ghost of Tsushima Legends (modalità multigiocatore, sia PS4 che PS5). Brothers A Tale of Two Sons è reso disponibile in versione PS4, precisiamo.

Brothers A Tale of Two Sons è il primo gioco di Josef Fares, salito alla ribalta lo scorso anno grazie all'enorme successo di It Take Two (che ha anche da poco vinto il GOTY dei D.I.C.E. Awards). In questa avventura controlliamo due fratelli (anche giocando in solitaria) che devono compiere un pericoloso viaggio per salvare il padre.

Brothers: A Tale of Two Sons

Ark Survival Evolved, invece, è un gioco di sopravvivenza che ci porta su un'isola colma di dinosauri e creature preistoriche. Si deve raccogliere materiali, costruire ripari, armi, strumenti e dominare l'isola.

Diteci, quale dei due titoli avreste preferito ricevere potendo scegliere?