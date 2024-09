Il terzo capitolo di Final Fantasy 7 Remake "non tradirà" i fan, ma non aspettatevi sia identico all'originale

Final Fantasy 7 Remake sembra un'idea semplice. Il gioco originale per PlayStation, ricreato per console moderne. È così, ma non del tutto. Si tratta infatti di un'opera nuova, in una certa misura, che modifica in parte la trama originale, inserendo nuove idee. Lo stesso è accaduto con il seguito, Rebirth. Cosa possiamo aspettarci dal terzo capitolo (ancora senza nome) di questa "nuova" saga?

Secondo quanto indicato dal team di Square Enix, il terzo capitolo della serie remake di Final Fantasy 7 non tradirà le aspettative dei fan, ma al tempo stesso non possiamo aspettarci che non ci siano ancora una volta delle differenze.