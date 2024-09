Samsung Galaxy S10+ e S10 Ultra disponibili dal 3 ottobre: caratteristiche e prezzi

Parallelamente al nuovo Galaxy S24 FE , Samsung ha annunciato l'arrivo di due nuovi tablet: Samsung Galaxy S10+ e Galaxy S10 Ultra . Entrambe i dispositivi sono i primi tablet Samsung pensanti specificatamente per sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale, grazie alle caratteristiche hardware migliorate rispetto alla precedente serie e alla presenza di una NPU dedicata all'AI. Li abbiamo visti in anteprima alla Samsung Home di Milano e siamo pronti a scoprirli insieme a voi.

Caratteristiche tecniche

Galaxy Tab S10 Ultra e S10+ si presentano con display Dynamic AMOLED 2X, rispettivamente da 14,6 pollici (per la versione Ultra) e da 12,4 pollici (per il modello S10+).

Il nuovo Galaxy Tab S10 Ultra

Entrambi i display offrono risoluzioni superiori a WQXGA+ (2960x1848 per S10 Ultra e 2800x1752 per S10+), con frequenze di aggiornamento adattive che vanno dai 60Hz ai 120Hz, il tutto accompagnato dalla tecnologia anti-riflesso migliora la visibilità in ogni condizione di luce.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con il processore MediaTek Dimensity 9300+, che offre un notevole incremento di potenza rispetto alla generazione precedente. Il miglioramento è evidente in termini di CPU, GPU e NPU, con aumenti rispettivamente del 18%, 28% e 14% rispetto al Galaxy Tab S9 Ultra, con un'attenzione particolare alle prestazioni relative all'intelligenza artificiale.

Galaxy Tab S10 Ultra offre un display da 14.6 pollici

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra offre fino a 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione, con possibilità di espandere la memoria fino a 1,5TB tramite microSD, mentre il modello S10+ offre configurazioni simili, con 12GB di RAM e fino a 512GB di storage. Entrambi i tablet sono dotati di batteria a lunga durata, con capacità rispettivamente di 11.200 mAh per l'S10 Ultra e 10.090 mAh per l'S10+, supportando la ricarica rapida a 45W.