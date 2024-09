Xiaomi ha presentato due nuove TV gigantesche a un prezzo più basso di quanto immaginavamo

Se vi piacciono i TV di grandi dimensioni sappiate che ora avete due nuove opzioni da valutare. Xiaomi ha infatti presentato oggi, giovedì 26 settembre 2024, lo Xiaomi TV Max 100 e 85 2025.

Si tratta di due display di grandissimo formato che promettono di offrire un'esperienza home theater senza precedenti. I due nuovi modelli montano display QLED ultra-grandi, con risoluzione 4K UHD e un'accuratezza cromatica DCI-P3 (tipica) del 94%. E se volete usarli anche per giocare, allora vi farà piacere sapere che possono contare su un refresh rate di 144 Hz.

Ottimo anche il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, mentre gli ingressi HDMI 2.1 con VRR sono certificati AMD FreeSync Premium (sebbene, come vi abbiamo già spiegato, queste certificazioni non sempre migliorano in maniera netta l'esperienza).

Chiudono la panoramica delle specifiche l'elaborazione IA potenziata, il design senza bordi, l'integrazione di Google TV e il controllo tramite Xiaomi Watch 2.

E il prezzo? Alto ma non altissimo: Xiaomi TV Max 100 2025 sarà disponibile a 1.999,99€ prossimamente su mi.com. Xiaomi TV Max 85 2025 sarà invece disponibile a 1.299,99€ sempre su mi.com.

Se avete lo spazio potete insomma farci un pensierino anche perché sono ancora gli schermi grandi a guidare la ripresa dei TV nel 2024, anche se costano sempre di più. Fateci poi sapere che soluzioni avete trovato per farli arrivare in casa se abitate in un condominio.

Noi intanto aspettiamo i vostri pensieri nei commenti: qual è secondo voi la dimensione giusta per un TV? E quanto siete disposti a spendere per acquistare un nuovo televisore?