La mod anti-PSN per God of War Ragnarok su PC è stata rimossa dal creatore prima che Sony gli bussi alla porta

Il recentemente pubblicato God of War Ragnarok in versione PC ha un problema: richiede l'accesso al PSN , un fattore che annoia molti utenti Steam e che rende impossibile l'acquisto a chi vive in una nazione dove il PSN non è supportato e quindi accessibile. Un modder ha quindi deciso di risolvere il tutto con una mod , per la gioia di molti.

Le parole del modder e di Nexus Mods

"Abbiamo notato che la popolare mod PSN-bypass per God of War: Ragnarök è stata rimossa dal nostro sito dall'autore, e quindi ci siamo messi in contatto per scoprirne il motivo", ha dichiarato Nexus Mods in un tweet. In una risposta, Nexus Mods ha poi confermato che il modder, noto come iArtoriasUA, ha deciso di rimuovere la mod perché ha avuto troppo seguito e non voleva entrare in conflitto con Sony.

"È stata una mia decisione personale perché la mod ha ricevuto troppa attenzione (persino IGN e PC Gamer) hanno scritto un articolo al riguardo", ha dichiarato iArtoriasUA a Nexus Mods. "Così, ho pensato che sarebbe stato meglio rimuoverla dal pubblico per evitare qualsiasi potenziale minaccia da parte di Sony (anche se il progetto non ha mai modificato nulla in memoria relativo a prodotti Sony, ma meglio prevenire che curare). Mi dispiace che sia successo, ma non posso mettermi in pericolo visto che non era chiaro. Spero che voi capiate. Pace!"

Alcuni utenti hanno però ricaricato la mod, senza prendersi il merito della realizzazione ma assicurandosi così che altri possano accedervi.

Ecco infine la nostra recensione della versione PC di God of War Ragnarok.