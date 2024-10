Alien: Romulus sarà pubblicato anche come cassetta VHS, sul serio

I fan di Alien avranno probabilmente un bel ricordo dei film su cassette VHS: Alien, poi Aliens e Alien 3 sono stati tutti distribuiti in VHS in vari momenti degli anni '80 e '90. Ora, 20th Century Studios sta riaccendendo quei ricordi pubblicando Alien: Romulus, in VHS in edizione limitata il 3 dicembre, completo di formato 4:3.

20th Century Studios ha annunciato la pubblicazione in VHS di Alien: Romulus . Se non sapete cosa sono le VHS o le "cassette" (che dolore scrivere queste parole) sappiate che si tratta del formato fisico più utilizzato dagli anni settanta agli anni novanta. Sono ciò che precedeva i DVD.

I dettagli sulla VHS di Alien Romolus

La descrizione ufficiale recita: "Un sogno per i collezionisti di film, la cassetta VHS completamente funzionante è stata creata per celebrare il 45° anniversario del leggendario franchise di Alien, e la scatola presenta un artwork del famoso artista Matt Ferguson."

Ovviamente Alien Romolus arriverà anche in altri formati, ovvero 4K UHD, Blu-Ray e DVD. Includerà anche contenuti bonus esclusivi, come un featurette con i registi Fede Alvarez e Ridley Scott, contenuti dietro le quinte e scene alternative ed estese.

Ambientato tra gli eventi del film horror Alien del 1979 e Aliens del 1986, Romulus racconta la storia di un gruppo di giovani coloni spaziali che, dopo aver rovistato in una stazione spaziale abbandonata, incontrano gli xenomorfi.

