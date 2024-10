Il team di Alan Wake 2 svela le tante novità gratuite dell'Anniversary Update, con anche i trucchi

Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo articolo dedicato ad Alan Wake 2 e alle novità in arrivo. Oltre a ricordare che il team sta per pubblicare l'espansione The Lake House, si è parlato dell'Anniversary Update .

Le parole degli autori di Alan Wake 2

Tramite il sito ufficiale il team spiega che tutti i giocatori potranno scaricare gratuitamente l'Anniversary Update, che contiene la "più grande aggiunta alla quality of life e alle opzioni di accessibilità del gioco. Le caratteristiche che abbiamo incluso sono quelle che sono state richieste frequentemente dalla comunità." Una delle opzioni più richieste nell'Anniversary Update è la possibilità di invertire l'asse X (orizzontale) su mouse e controller, e non solo l'asse Y (verticale).

I giocatori di PlayStation possono contare su alcuni miglioramenti apportati al controller DualSense. Con l'Anniversary Update, Alan Wake 2 avrà il supporto per la mira giroscopica (ovvero i controlli di movimento). È possibile attivare e disattivare la funzione del sensore di movimento, regolare la sensibilità orizzontale e verticale, impostare lo spazio giroscopico e scegliere se le direzioni sono standard o invertite.

Inoltre, Alan Wake 2 supportartela le vibrazioni aptiche con il DualSense di PS5 anche con gli oggetti curativi e gli oggetti lanciabili. In precedenza funzionava solo con le armi, quindi si tratta di un buon ampliamento.

Con l'Anniversary Update, Alan Wake 2 vedrà l'aggiunta anche del menù Gameplay Assist, tra le opzioni di gioco. Contiene, tra le varie, opzioni come la possibilità di attivare l'invulnerabilità del giocatore, la possibilità di uccidere in nemici con un solo colpo, le munizioni infinite e le batterie infinite per la torcia. Ricordiamo che Alan Wake 2 Deluxe Edition (DLC inclusi) è in sconto su Amazon con la prenotazione: esce domani, 22 ottobre.