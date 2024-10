Google come Iron man, pronta a lanciare il suo Jarvis il nuovo assistente di Chrome

Google sta preparando il lancio di un nuovo agente AI, denominato Project Jarvis, pensato per operare all'interno di Google Chrome. Questa innovazione sarà progettata per assistere gli utenti in una serie di compiti quotidiani online, dal raccogliere informazioni al fare acquisti e prenotazioni. A differenza di molti strumenti orientati al mondo aziendale, Jarvis si rivolge agli utenti consumer e sarà una delle prime applicazioni su larga scala alimentate dal modello Gemini 2.0. Secondo quanto riportato, il rilascio iniziale è previsto per dicembre, anche se in fase di test limitato.

Le funzionalità di Jarvis Alla conferenza I/O 2024 di maggio, il CEO di Google, Sundar Pichai, aveva anticipato la possibilità di utilizzare Gemini per creare agenti intelligenti, in grado di supportare le persone nel ragionamento e nella pianificazione, completando attività su vari sistemi, sempre con l'approvazione e la supervisione degli utenti. Pichai descriveva questa tecnologia come capace di "ragionare su più passaggi" per realizzare attività complesse e portare a termine operazioni online autonomamente. Gli agenti di Google Gemini. La funzionalità di Project Jarvis sarà probabilmente integrata direttamente in Chrome e potrà eseguire attività che includono la ricerca di informazioni, la selezione e l'acquisto di prodotti o la prenotazione di viaggi e voli online. Secondo quanto riportato, questo agente AI sarà in grado di "automatizzare compiti quotidiani su browser" utilizzando Gemini 2.0 e basandosi su un sistema di intelligenza artificiale evoluto che consentirà l'esecuzione di numerose attività online con interventi minimi da parte dell'utente. Uno degli elementi chiave della progettazione di Jarvis risiede nella sua capacità di "comprendere" le attività web attraverso una serie di screenshot del desktop, interpretando le immagini per decidere quali azioni intraprendere. Questo sistema è in grado di cliccare pulsanti, compilare campi testuali e navigare tra pagine web seguendo una sequenza logica di azioni predeterminate. Tuttavia, il processo non è immediato: richiede un periodo di riflessione di alcuni secondi tra un'azione e l'altra, il che implica che al momento Jarvis operi attraverso il cloud piuttosto che esclusivamente sui dispositivi degli utenti. Questo potrebbe indicare che il prodotto non sia ancora del tutto pronto per un lancio su vasta scala, anche se il rilascio per i tester è previsto per dicembre.