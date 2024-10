Stando a quanto dichiarato dal principale network inglese, EE / BT, il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 ha prodotto il maggior traffico dati di sempre in UK per quanto riguarda i videogiochi.

Le rilevazioni effettuate dall'azienda indicano in particolare un picco in corrispondenza del 21 ottobre, giorno in cui è diventato disponibile il pre-caricamento del gioco per gli utenti che lo avevano prenotato e per gli abbonati a Xbox Game Pass.

A proposito della piattaforma Microsoft, EE / BT ha osservato un aumento del 144% nel traffico dati su Xbox LIVE rispetto alla settimana precedente, anche se si tratta di valori del tutto comprensibili laddove si considerino le dimensioni del download.