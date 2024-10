I voti di Like a Dragon: Yakuza sono contrastanti, la serie Amazon non convince?

Fondamentalmente chi non ha apprezzato la serie televisiva lo ha fatto per via delle marcate differenze rispetto ai giochi da cui è tratta, mentre chi l'ha giudicata positivamente ha ritenuto tale distanza un valore aggiunto, necessario al fine di fornire un'interpretazione fresca e diversa di una storia che i fan già conoscono.

La serie di Like a Dragon: Yakuza ha ricevuto voti contrastanti da parte della stampa internazionale, che ha espresso valutazioni anche molto distanti in merito alla riduzione televisiva prodotta da Amazon .

Tuttavia vengono a mancare gli elementi distintivi di Yakuza

Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione di Like a Dragon: Yakuza, il problema della riduzione prodotta da Amazon non sta tanto nel suo volersi differenziare dal gioco, quanto piuttosto nella mancanza degli elementi caratteristici e distintivi del franchise SEGA.

Se dunque progetti acclamati da pubblico e critica come The Last of Us hanno costruito il proprio successo a partire dal rispetto per il materiale originale, nel caso di Like a Dragon: Yakuza qualcosa non dev'essere andato per il verso giusto.

Visti i presupposti narrativi, peraltro, è improbabile che con l'arrivo della seconda mandata di episodi la situazione possa cambiare. Resta solo da capire se in termini di spettatori il progetto sia stato un successo oppure no.