Un leak svela il listino prezzi europeo della nuova serie Google Pixel 10

Quando uscirà Google Pixel 10

Al momento non disponiamo ancora di una data d'uscita certa per Google Pixel 10, che dovrebbe vedere la luce indicativamente entro il mese di agosto, a pochissimi giorni dalla sua presentazione ufficiale. Quanto al listino prezzi trapelato, è sempre bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni che dovranno trovare una conferma da parte della compagnia produttrice.

Google Pixel 10 (immagine indicativa)

Vi ricordiamo infatti l'evento Made by Google, che si terrà il prossimo 20 agosto e vedrà come protagonisti assoluti i nuovi modelli della nuova serie Google Pixel 10. Attendiamo dunque ulteriori nuove dalla compagnia californiana, certi che non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, voi cosa ne pensate di questo probabile listino prezzi? Fatecelo sapere come sempre nei commenti qui sotto!