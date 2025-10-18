0

Su Steam sono iniziate le offerte del Fallout Day: tutti i giochi della serie sono in sconto

In vista del Fallout Day su Steam sono disponibili in sconto tutti i giochi e le espansioni della serie GDR post-apocalittica di Bethesda.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/10/2025
Il casco della Tuta Atomica in un artwork di Fallout

Il 23 ottobre si festeggerà il Fallout Day, ma su Steam sono già iniziate delle offerte dedicate, con tutti o quasi i giochi del franchise a prezzi stracciati per un periodo limitato di tempo. Un'ottima occasione per recuperare qualche titolo che vi siete perso o per avvicinarvi per la prima volta alla serie di Bethesda.

Tra le promozioni c'è Fallout 76, con l'MMO che viene proposto a 7,99 euro, con ben l'80% di sconto rispetto ai 39,99 euro canonici. In promozione anche Fallout 4, al prezzo stracciato di 4,99 euro per la versione base e di 9,99 euro per la Game of the Year Edition, che include tutti i DLC post-lancio. In entrambi i casi è applicato uno sconto del 75%.

Tutti i giochi della serie in un unico conveniente bundle

Se poi volete recuperare in toto la saga c'è il Pacchetto Serie Fallout che include tutti i giochi e i DLC della serie, dal primo capitolo pubblicato nel 1997 a Fallout 76 del 2018. Viene proposto a 43,56 euro contro i quasi 150 euro standard, a cui vengono scalati i contenuti che eventualmente avete già acquistato separatamente.

Il DLC Rabbit & Pork di Fallout London è disponibile, aggiunge oltre 30 nuove missioni Il DLC Rabbit & Pork di Fallout London è disponibile, aggiunge oltre 30 nuove missioni

Le offerte del Fallout Day di Steam saranno disponibili fino al 24 ottobre. Trovate il catalogo degli sconti al completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo che il 23 ottobre Bethesda ha fissato un evento dedicato al Fallout Day, che includerà le ultime novità sui giochi già pubblicati della serie Fallout.

