Un brevetto di Nintendo spinge a pensare che i giochi Nintendo DS potrebbero arrivare su Switch

Se siete grandi fan del Nintendo DS, sappiate che un nuovo brevetto spinge a credere che i titoli della vecchia console portatile potrebbero tornare anche su Nintendo Switch o forse Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/10/2025
Nintendo DS

Nintendo è sempre pronta a ridare spazio ai propri vecchi titoli, che sia con remaster o remake oppure con le funzionalità di retro-gaming di Nintendo Switch Online. Ora, secondo un nuovo brevetto, pare che Nintendo stia puntando lo sguardo su Nintendo DS.

Precisiamo subito però che parliamo per l'appunto di un brevetto: spesso le compagnie mettono al sicuro una serie di idee per averne la maternità, anche se poi non realizzano realmente i prodotti o le tecnologie brevettate. È quindi possibile che questo brevetto non porti assolutamente a nulla.

Il brevetto di Nintendo

Ciò detto, le informazioni provengono da un brevetto scoperto dall'utente Twitter MikeOdysseyYT che mostra una serie di immagini che suggeriscono il modo in cui Nintendo Switch 1/2 potrebbe gestire l'emulazione di giochi per Nintendo DS.

Ricordiamo infatti che la vecchia console portatile di Nintendo è caratterizzata da due schermi e questo rende un po' più complicato gestire il tutto tramite una piattaforma monoschermo. Secondo quanto indicato, ci saranno tre opzioni:

  • I due schermi fianco a fianco
  • Lo schermo principale che occupa tutta l'immagine e il secondo schermo in piccolo con una funzione Picture in Picture
  • Uno schermo alla volta, con la possibilità di passare da uno all'altro
Nintendo Switch 2 punta a 25 milioni di unità prodotte entro marzo 2026, per Bloomberg Nintendo Switch 2 punta a 25 milioni di unità prodotte entro marzo 2026, per Bloomberg

Tutte queste modalità di visualizzazione hanno chiaramente dei problemi e, inoltre, tutti quei giochi che si fondavano completamente sul touch screen e sull'uso di un pennino potrebbero non essere facilmente utilizzabili su Nintendo Switch.

Infine, segnaliamo che Nintendo Switch Online si espande con tre classici SNES, tra cui Mario & Wario e Fatal Fury.

