Un brevetto di Nintendo spinge a pensare che i giochi Nintendo DS potrebbero arrivare su Switch

Precisiamo subito però che parliamo per l'appunto di un brevetto : spesso le compagnie mettono al sicuro una serie di idee per averne la maternità, anche se poi non realizzano realmente i prodotti o le tecnologie brevettate. È quindi possibile che questo brevetto non porti assolutamente a nulla.

Nintendo è sempre pronta a ridare spazio ai propri vecchi titoli, che sia con remaster o remake oppure con le funzionalità di retro-gaming di Nintendo Switch Online. Ora, secondo un nuovo brevetto, pare che Nintendo stia puntando lo sguardo su Nintendo DS .

Il brevetto di Nintendo

Ciò detto, le informazioni provengono da un brevetto scoperto dall'utente Twitter MikeOdysseyYT che mostra una serie di immagini che suggeriscono il modo in cui Nintendo Switch 1/2 potrebbe gestire l'emulazione di giochi per Nintendo DS.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ricordiamo infatti che la vecchia console portatile di Nintendo è caratterizzata da due schermi e questo rende un po' più complicato gestire il tutto tramite una piattaforma monoschermo. Secondo quanto indicato, ci saranno tre opzioni:

I due schermi fianco a fianco

Lo schermo principale che occupa tutta l'immagine e il secondo schermo in piccolo con una funzione Picture in Picture

Uno schermo alla volta, con la possibilità di passare da uno all'altro

Tutte queste modalità di visualizzazione hanno chiaramente dei problemi e, inoltre, tutti quei giochi che si fondavano completamente sul touch screen e sull'uso di un pennino potrebbero non essere facilmente utilizzabili su Nintendo Switch.

Infine, segnaliamo che Nintendo Switch Online si espande con tre classici SNES, tra cui Mario & Wario e Fatal Fury.