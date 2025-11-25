Per Team Cherry il primo Hollow Knight e Silksong sono molto diversi, anche se non sembra

Chi approccia con superficialità Hollow Knight e il suo seguito, Hollow Knight Silksong, potrebbe pensare che i due videogiochi sono bene o male la stessa cosa e che non ci siano grandi differenze tra i due titoli, ma non è affatto così.
A confermarlo è anche Team Cherry - il team di sviluppo - che spiega la situazione con un facile esempio.
I commenti di Team Cherry su Hollow Knight Silksong
In Silksong uno dei momenti più importanti per molti giocatori è lo scontro con L'ultimo giudice, un potente boss che blocca la via a una grande regione. Non è in realtà obbligatorio sconfiggerlo e si può proseguire da altre direzioni, ma la maggior parte dei giocatori si ritrova di fronte a lui nel proprio percorso.
Team Cherry spiega che se tale boss fosse stato inserito nel primo Hollow Knight sarebbe dovuto essere per forza di cose molto diverso. Sarebbe più tondo e un po' più lento, come il Falso cavaliere, ovvero uno dei primissimi boss del primo capitolo.
L'Ultimo giudice, così come vari altri nemici, è più veloce e più complesso rispetto ai nemici di Hollow Knight 1, in quanto in Silksong la protagonista ha molte più capacità del precedente personaggio, il Cavaliere. "Tutto era più piccolo, più tozzo e più lento perché ogni elemento era pensato per funzionare con tale protagonista".
Aggiungono anche che la formica guerriera base di Silksong è in realtà costruita attorno al set di mosse della Hornet del primo capitolo, che era un boss e non un nemico qualsiasi. Ha la capacità di scattare, saltare, colpire dall'alto e anche evitare i colpi. "A differenza dei nemici del Cavaliere, i nemici di Hornet hanno più modi per intercettarla mentre cerca di muoversi".
