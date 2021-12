Godfall Challenger Edition del PS Plus "non è una demo", insistono gli sviluppatori

Questa settimana, Sony ha confermato i giochi del PS Plus di dicembre 2021. Tra questi vi è anche Godfall Challenger Edition, una versione parziale del gioco di Counterplay che non ha esattamente convinto i giocatori. Il team di sviluppo ha però affermato che la Challenger Edition "non è una demo", ma una nuova versione a basso prezzo con funzioni limitate.

Si tratta in pratica di una nuova edizione del gioco che include meno contenuti, ma che costa meno: il prezzo ufficiale della Godfall Challenger Edition è di 14.99 dollari e sarà disponibile all'acquisto dopo la fine del periodo gratuito. Ciò detto, è chiaro che il pubblico console potrebbe comunque non apprezzare la scelta, visto che il gioco fa parte di un abbonamento che è stato pagato. Di norma il PS Plus include titoli completi.

Godfall

Godfall Challenger Edition sarà disponibile anche su Epic Games Store dal 9 dicembre 2021. In tal caso, però, si tratta di un gioco gratis al 100% e che - una volta reclamato - sarà dell'utente per sempre.

Diteci, cosa ne pensate del fatto che non sia una demo ma una versione speciale a contenuti limitati? Godfall Challenger Edition vi interessa, oppure a dicembre vi dedicherete ad altro?

Ecco gli altri giochi del PS Plus di dicembre 2021.