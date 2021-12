GTA 5 sempre più fotorealistico con ray tracing, mod per edifici e traffico e 8K

GTA 5 continua ad essere modificato e migliorato dall'opera dei modder e in questo caso torniamo su uno dei più famosi attivi sulla scena, ovvero Digital Dreams, con un video dimostrativo di quanto possa diventare fotorealistico il gioco Rockstar Games con l'applicazione del sistema di mod elaborato dallo sviluppatore in questione, che comprende pseudo-ray tracing ed evoluzioni per edifici e traffico.

Il video, riportato qui sopra, è registrato in 8K da PC utilizzando il sistema di mod sviluppato dal modder tedesco in questione, con alcune sezioni dell'open world di Grand Theft Auto V veramente molto spettacolari. Si passa dalla rappresentazione di un percorso cittadino su strada sotto la pioggia battente ad altre sezioni di gioco, sempre in esplorazione, che mostrano gli effetti delle modifiche grafiche sull'ambientazione e i veicoli in particolare.

Gli elementi su cui le mod influiscono, oltre al sistema di illuminazione con uno pseudo ray tracing aggiunti a posteriori con ReShade, sono le texture degli edifici, gli effetti atmosferici e la densità e comportamento del traffico, tutti elementi che cercano di puntare a un realismo spinto e che fanno raggiungere in effetti dei livelli notevoli al gioco in questione.

Nel frattempo, dopo il passo falso di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, Rockstar Games sta preparando l'arrivo di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S, dopo il trailer mostrato al PlayStation Showcase che ha annunciato il periodo di uscita per marzo 2022.