Halo: The Master Chief Collection, 343 pensa ad aumentare i giocatori a 40-60 in partita

Halo: The Master Chief Collection potrebbe ricevere un incremento notevole nel numero massimo di giocatori contemporaneamente in partita, visto che 343 Industries sta "indagando" sulla possibilità di modificare tale limite e alzarlo a 40-60 giocatori.

Il limite massimo attuale è di 16 giocatori nelle partite multiplayer di Halo: The Master Chief Collection, ma sembra che gli sviluppatori abbiano intenzione di incrementarlo in maniera sostanziale: questo almeno è quanto stato riferito da Sean Swidersky, producer di 343 Industries, durante una sessione di gioco in livestream.

Parlando con ThemaVShow, conduttrice della trasmissione in streaming, Swidersky ha riferito chiaramente che 343 Industries sta "indagando la possibilità" di incrementare la quantità massima di giocatori fino a 40 o 60 giocatori in partita.



Si tratterebbe di un cambiamento importante, che probabilmente necessita di una rielaborazione generale per quanto riguarda il bilanciamento e l'organizzazione delle mappe e del matchmaking, dunque non è un'introduzione molto semplice da implementare.

Un'idea è che tale incremento nel cap per quanto riguarda il numero massimo di giocatori possa essere applicato per le partite custom, cosa che risolverebbe eventuali problemi su un bilanciamento ufficiale del multiplayer, ma attendiamo comunque eventuali delucidazioni da parte di 343 Industries sull'argomento. Nel frattempo, il team ha anche espanso i tool per il modding del gioco.

Tra le altre cose, abbiamo saputo che Big Team Battle su Halo Infinite supporterà più giocatori che in passato, sempre in linea con l'argomento.