Zen Pinball Party, la recensione del flipper su Apple Arcade

Ci voleva proprio un bel gioco di flipper su Apple Arcade, anche solo per dare un senso di completezza al nome del servizio e in onore delle vecchie sale giochi. Dunque è con un bello slancio che abbiamo approcciato questa recensione di Zen Pinball Party. Con altrettanta soddisfazione, possiamo anche dire che si tratta di una delle migliori interpretazioni del flipper che abbiamo visto nella lunga serie, in grado non solo di trasporre al meglio la tradizione delle simulazioni Zen Studio in ambito mobile, ma anche di evolverla e trovargli forse una delle migliori collocazioni possibili.

Si tratta, ancora una volta, di una replica in digitale del classico flipper, con alcuni arricchimenti possibili solo grazie al ricorso alle possibilità offerte dalla trasposizione in videogioco, almeno sui tavoli più recenti, ma che trova in questo caso una delle migliori piattaforme possibili, sia per l'ottima collocazione all'interno di Apple Arcade, sia per la fruizione perfetta sui dispositivi mobile di Apple.

Il gameplay è esattamente lo stesso degli altri capitoli ed è quello che ci si aspetta da una simulazione di flipper, ovvero lanciare una pallina di metallo su vari tavoli inclinati e cercare di mantenerla in gioco rilanciandola con le palette, facendo in modo che non cada nella buca posta in mezzo a queste.

In sostanza, è lo stesso gioco che prosegue immutabile dai primi anni '50 a oggi, ma trasportato in digitale e con qualche aggiunta di contorno come diverse modalità e un certo senso di progressione che contribuisce a dare al tutto una "forma videogioco" più compiuta, amalgamando le singole partite in un'esperienza unica e continuativa. Zen Pinball Party sembra trovare una perfetta collocazione all'interno di Apple Arcade, offrendo un'esperienza sempre pronta all'uso nell'ampio catalogo del servizio ed evitando anche il problema dello spezzettamento dei contenuti dietro paywall e DLC.