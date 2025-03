Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition è primo nella classifica del Nintendo eShop: l'eccellente remaster del titolo di Monolith Soft ha superato le vendite di Super Mario Bros. Wonder e Super Mario Party Jamboree, andando a conquistare la vetta della top 10.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Super Mario Bros. Wonder Super Mario Party Jamboree Overcooked! 2 Minecraft Hogwarts Legacy Monster Hunter Generations Ultimate Stardew Valley Mario Kart 8 Deluxe It Takes Two

La top five viene completata questa settimana da Overcooked! 2 e da Minecraft, mentre il vendutissimo Hello Kitty Island Adventure è finito in undicesima posizione, sebbene resista ancora nei primi posti della classifica dedicata ai giochi disponibili nel solo formato digitale.

Chiude in questo caso la classifica It Takes Two, in attesa di capire se Hazelight Studios riuscirà a portare o meno il suo ultimo successo, Split Fiction, anche sulla piattaforma Nintendo.