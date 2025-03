Alla luce dei numeri registrati al lancio, gli sviluppatori di Assassin's Creed Shadows hanno scritto un messaggio ai giocatori per ringraziarli del supporto e delle belle parole espresse nei confronti del nuovo capitolo della serie Ubisoft, in particolare sui social.

"Questo fine settimana, molti di noi del team di sviluppo hanno trascorso del tempo a leggere le vostre reazioni sul subreddit di Assassin's Creed e vogliamo ringraziarvi", si legge nel messaggio. "La quantità di affetto e positività che abbiamo ricevuto è stata incredibilmente commovente."

"In particolare, ci siamo imbattuti in questo post e ci ha davvero commosso. Vedere il vostro entusiasmo, le vostre reazioni premurose e la vostra gioia ha significato molto per noi. Dopo anni di duro lavoro, non c'è niente di più gratificante che vedere la comunità entrare in contatto con ciò che abbiamo creato."

"Anche se non rispondiamo direttamente, sappiate che vi ascoltiamo. L'intero team di sviluppo ha letto i vostri messaggi - le celebrazioni, i commenti, le teorie - e tutto ciò è stato di grande ispirazione. Ci alimenta. E ci aiuta a continuare a migliorare."

"Grazie per aver partecipato a questo viaggio con noi. È solo l'inizio per Assassin's Creed Shadows e siamo entusiasti di poter vedere il gioco evolversi con voi al nostro fianco. 'Dove gli altri uomini seguono ciecamente la verità, ricordate... nulla è reale'."