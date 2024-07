Elden Ring resta in vetta alla classifica Steam, mentre Black Myth: Wukong torna a farsi vedere

Elden Ring comanda la classifica Steam, ma Black Myth: Wukong sta tornando: l'action RPG sviluppato da Game Science, attualmente in preorder sulla piattaforma digitale Valve, è rientrato in ottava posizione e non mancherà di crescere da qui al lancio, fissato per il 20 agosto.

Steam Deck Elden Ring Baldur's Gate 3 Elden Ring: Shadow of the Erdtree Chained Together Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V Black Myth: Wukong Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 4

Come si può vedere, i Saldi Estivi hanno riportato Steam Deck in cima alla lista dei prodotti di maggior successo, complici alcuni interessanti sconti, mentre per il resto la classifica è cambiata ben poco: Baldur's Gate 3 è ancora saldo nelle prime posizioni, così come l'espansione Shadow of the Erdtree.