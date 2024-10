I primi minuti di Life is Strange: Double Exposure in un video di gameplay

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi ventotto minuti di Life is Strange: Double Exposure, il nuovo capitolo della serie Square Enix che vede il ritorno di Max Caulfield nelle vesti di protagonista.

In queste sequenze ritroviamo la ragazza in compagnia della sua amica Safi, mentre esplora luoghi abbandonati di Arcadia Bay e si ritrova poi a chiacchierare in un bar, nell'ambito di una fase del gioco che funge da introduzione rispetto a ciò che avverrà di lì a breve.

Sappiamo infatti che Max si troverà a dover ricorrere nuovamente ai propri poteri per riavvolgere il tempo e impedire un omicidio, solo che stavolta le cose andranno diversamente e si aprirà un varco verso una realtà parallela.

Unica in grado di passare da una dimensione all'altra, la protagonista di Life is Strange: Double Exposure dovrà fare del proprio meglio per scoprire chi ha ucciso la sua amica e impedire che ciò accada di nuovo.