Il director del primo Life is Strange si scaglia contro i messaggi d'odio rivolti a Double Exposure

Michel Koch, uno dei game director del primo Life is Strange, si è scagliato contro i messaggi d'odio rivolti a Double Exposure, il nuovo capitolo della serie che vede il ritorno di Max Caulfield e che è stato sviluppato da Nine Deck Games.

"Fin dall'uscita (in accesso anticipato, NdR) di Life is Strange: Double Exposure ho visto tanta tensione e molti messaggi d'odio rivolti contro gli sviluppatori di Deck Nine Games", ha scritto Koch in un post pubblicato su X.

"Non ho ancora giocato Double Exposure e non ho idea di dove gli autori stiano portando la storia, ma so che niente giustifica l'odio nei confronti di determinate persone per il racconto che stanno scrivendo!"

"Potete rimanere delusi, potete desiderare narrazioni diverse per i personaggi che amate o storie differenti... ma alla fine dei conti creare è difficile ed è un qualcosa di molto soggettivo, e se la trama creata da Deck Nine non vi piace, di certo non cancellerà quello che avete immaginato."