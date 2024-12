Le migliori offerte per la chiusura del Black Friday e per il Cyber Monday 2024 su Amazon

Gli sconti da non perdere

In primo piano troviamo l'iPhone 16 da 128GB nella colorazione Nero, perfetto per chi cerca uno smartphone potente e versatile. Accanto a questo, spicca l'iPad da 10,9 pollici (10a generazione) con 64GB di memoria, ideale per il lavoro e l'intrattenimento. Per gli appassionati di realtà virtuale, non lasciarti sfuggire il Meta Quest 3 da 512GB, che include l'esclusivo Batman Arkham Shadow per un'esperienza immersiva. Se cerchi il top di gamma tra gli smartphone, l'iPhone 16 Pro Max da 256GB è la scelta ideale, con prestazioni elevate e un design inconfondibile. Per completare il tuo ecosistema Apple, trovi in sconto le AirPods 4, perfette per l'ascolto quotidiano, e le AirPods Pro 2, con cancellazione attiva del rumore per un'esperienza audio superiore. Sul fronte gaming, la PS5 Slim Digital Bundle Cobalt Star di Fortnite offre una console moderna e contenuti esclusivi per il famoso battle royale. Per il tuo intrattenimento domestico, trovi anche l'Hisense TV 43" UltraHD 43E63NT, perfetto per guardare film e serie TV in altissima definizione. Per chi cerca un laptop potente e versatile, l'MSI Thin 15 B13UC-1851IT è la scelta ideale, grazie al processore Intel Core i7 e alla scheda grafica NVIDIA RTX 3050. Infine, per gli amanti dei giochi di ruolo che sono curiosi di scoprirlo, c'è Dragon Age: Veilguard per PS5 ad un ottimo prezzo.