The Witcher 4 si ispirerà al nuovo romanzo? CD Projekt sta già leggendo il libro, per ora esclusiva polacca

Con l'arrivo di un nuovo romanzo di The Witcher, quindi, non c'è da stupirsi che gli sviluppatori di CD Projekt si siano subito lanciati nella lettura .

La serie di The Witcher si pone come una sorta di seguito non ufficiale dei romanzi polacchi di Sapkowski. Questo significa che, sebbene parzialmente scollegati, vanno a richiamare una serie di elementi presenti nelle opere originali, come personaggi o eventi particolari.

Le parole del CEO di CD Projekt

Nello specifico, Michał Nowakowski - CEO di CD Projekt RED - ha subito ottenuto una copia del nuovo romanzo di The Witcher, chiamato "Rodroże kruków", che può essere tradotto come "Il crocevia dei corvi" (non è la traduzione ufficiale, ma solo il significato del titolo polacco). L'amministratore delegato ha quindi condiviso il tutto tramite Twitter.

Nowakowski h ascritto, in traduzione: "Oggi è un giorno di festa per tutti coloro che amano The Witcher. È appena uscito il nuovo libro della serie di Andrzej Sapkowski (per ora solo in lingua polacca). Questo libro ci riporta alla giovinezza di Geralt. È tempo di leggere!"

Ricordiamo che questo è il nono libro nella serie di The Witcher. La saga è popolare, anche grazie ai videogiochi, ma lo scrittore non pubblicava un romanzo sin dal 2013 (La stagione delle tempeste). Ricordiamo poi che, sebbene tradotti in italiano solo negli ultimi anni, i romanzi originali sono degli anni novanta. Speriamo che Rodroże kruków non richieda troppo tempo per arrivare nel resto del mondo.

