Assassin's Creed Mirage vuole farvi sentire come un Jedi e un samurai

Assassin's Creed Mirage mira a riportare la saga verso le sue radici, con meno elementi RPG e un approccio più sandbox. Ovviamente non è solo un riciclo del passato, ma ci sono anche delle novità. Ad esempio, Ubisoft afferma che l'obiettivo è farci sentire come un Jedi e un samurai.

Con le sue animazioni rinnovate, Assassin's Creed Mirage ha cercato di creare un nuovo stile visivo. "Abbiamo creato i nostri pilastri all'interno dell'animazione. Per quanto riguarda la fluidità, è necessario essere precisi ed efficienti nelle mosse, senza indugiare", spiega Benjamin Fox, direttore dell'animazione di Assassin's Creed Mirage.

"Si può passare da un attacco all'altro molto rapidamente. In termini di stile di combattimento, la questione è piuttosto ampia. Abbiamo ovviamente usato i giochi originali di Assassin's Creed come punti di riferimento, ma abbiamo anche preso in considerazione altre cose. Abbiamo guardato ai samurai, abbiamo guardato ai Jedi per il modo in cui vengono gestite le spade e le spade laser".

Sebbene non sembri che Assassin's Creed Mirage stia puntando a uno stile di animazione come quello di Unity (uno dei migliori in termini di fluidità) con i suoi sistemi di parkour e di movimento, ciò non significa che il movimento di Mirage non sia stato progettato per la massima fluidità. "Abbiamo lavorato dietro le quinte per rendere più fluide le transizioni, per assicurarci che il flusso tra certe manovre funzionasse in modo pulito e fluido", spiega Fox.

Vi lasciamo in chiusura alla nostra anteprima di Assassin's Creed Mirage.