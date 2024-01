God of War Ragnarok: un effetto sonoro proviene da una bambina ancora nel grembo materno

In God of War Ragnarok è presente un effetto sonoro realizzato con il battito di una bambina ancora nel grembo materno. Questo è quanto ha svelato il Senior Sound Designer Alex Previty di Santa Monica Studio, che si è fatto aiutare dalla figlia all'epoca ancora non nata.

Il tutto è nato quando il creatore di contenuti di God of War, Kaptain Kuba, ha pubblicato su Twitter un breve video della Scintilla del Mondo, una località di Ragnarok in cui si incontrano i regni di Muspelheim e Niflheim. Kuba ha fatto notare quanto fossero "inquietanti" gli effetti sonori e Previty ha risposto dicendo che ha usato il battito del cuore di sua figlia come parte del suono del mondo quando era ancora nel grembo materno.

"L'ho registrato attraverso l'uscita da 3,5 mm di un baby doppler", spiega Previty. "Gli elementi tonali più lunghi provengono da un coro di bambini che si sta riscaldando in una palestra!".

Il sound design di God of War Ragnarok è stato ampiamente elogiato e i fan sono entusiasti della spiegazione di Previty su come ha progettato il suono. Lo sviluppatore ha aggiunto di aver rallentato il battito cardiaco fetale "un bel po' per non solo rallentare il ritmo, ma anche per farlo sembrare più ampio!".