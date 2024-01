Terraria: i giocatori danno il 'pemesso' al team di rimandare un aggiornamento

La comunità di Terraria ha dato il "permesso" allo sviluppatore del gioco per rimandare il prossimo aggiornamento. Questa volta, lo sviluppatore Redigit si è rivolto alla sua comunità per chiedere se doveva ritardare l'aggiornamento 1.4.5, affrettare i tempi o abbandonare tutto e creare un nuovo gioco. La comunità ha votato a gran voce per la prima opzione.

Redigit e il suo team si prenderanno (supponiamo) tutto il tempo necessario per rendere l'aggiornamento 1.4.5 di Terraria il migliore possibile. Il fatto che oltre il 23% dei 26.366 voti abbia chiesto allo sviluppatore di annullare tutto e di creare un nuovo gioco è però una svolta intrigante.

L'opzione meno votata è stata quella che chiedeva al team di affrettare i tempi e passare rapidamente al successivo update.