Terraria vende troppo: il team vorrebbe passare ad altro ma non è possibile

Il team di Terraria si sta preparando per introdurre l'aggiornamento 1.4.5, che arriverà ben 12 anni dall'uscita del gioco. Se vi sembra un tempo molto lungo per supportare un videogioco, avete ragione e non siete i soli a pensarlo. Lo sviluppatore, Re-Logic, vorrebbe da tempo mettere da parte il sandbox , ma ha troppo successo per poterlo fare.

Gli aggiornamento di Terraria che avrebbero dovuto segnare la fine

"In realtà, l'1.3 è stato il primo aggiornamento finale previsto", ha detto Ted "Loki" Murphy, capo della strategia commerciale e del marketing di Re-Logic, quando gli è stato chiesto di approfondire il contesto. "Ma poi abbiamo avuto tutte queste idee fantastiche, per così dire, incompiute".

Cinque anni dopo, l'aggiornamento "Journey's End" del 2020 è stata un'altra occasione per abbandonare Terraria. Secondo Murphy, è iniziato come un aggiornamento minore, ma ha generato "grandi riflessioni" e si è trasformato in un aggiornamento importante, introducendo 40 pagine di note di modifiche, tra cui nuove modalità, boss, un bestiario e il golf. E Re-Logic non si fermò lì: Journey's End è stato seguito da una serie di aggiornamenti minori che hanno introdotto elementi che erano stati tagliati dalla patch vera e propria.

Murphy ha poi descritto l'aggiornamento Labor of Love del 2022 come "veramente pensato per i fan", una risposta al fatto che Terraria ha vinto l'omonimo premio annuale di Steam nel 2021. "Abbiamo sentito la necessità di offrire un altro aggiornamento ai fan", ha detto Murphy. "Abbiamo preso tanti suggerimenti e ispirazioni proprio da quei fan durante l'aggiornamento. Non prendiamo alla leggera quel premio o le persone che ci sono dietro".

Sebbene l'imminente patch 1.4.5 sia nata per il crossover di Terraria con Dead Cells, Murphy afferma che ulteriori "questioni in sospeso" hanno spinto il team di Re-Logic a dedicarsi ancora una volta a qualcosa di più sostanzioso. Nonostante l'impegno di Re-Logic nei confronti di Terraria e il susseguirsi apparentemente inesorabile di nuovi aggiornamenti, Murphy ritiene che "il gioco viene visto come completo da Re-Logic a questo punto". Anche con il continuo successo di vendite e la vivace comunità di fan di Terraria, "a un certo punto, ci sembra giusto iniziare a lavorare su un secondo progetto".

Non sappiamo nulla del nuovo gioco, se non che permetterà di esplorare idee che non possono funzionare con Terraria e con la sua tecnologia. Inoltre, Murphy ancora una volta non si sente in grado di affermare che Terraria sia arrivato alla fine, quindi l'update 1.4.5 potrebbe essere solo un punto di passaggio, non un finale.

Ricordiamo anche che Terraria è il primo gioco ad avere più di un milione di recensioni su Steam quasi tutte positive.