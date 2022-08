Terraria è il primo gioco ad avere più di un milione di recensioni su Steam quasi tutte positive

Terraria è il primo gioco su Steam ad aver superato il milione di recensioni quasi tutte positive. Parliamo di quasi 980.000 recensioni positive contro le poco più di 21.000 negative. Ossia il 97,11% di quelli che ci hanno giocato hanno scelto di lasciare una recensione positiva per il gioco. Non male per quello che era nato come un semplice clone 2D di Minecraft.

Il dato è particolarmente interessante, perché come potete vedere, nella top 10 quasi nessuno raggiunge i suoi livelli, anche se qualcuno ci si avvicina moltissimo. Ad esempio Garry's Mod ha il 95,85% di recensioni positive, con un totale di recensioni di quasi 870.000. Per Left 4 Dead 2 le recensioni positive sono il 96,61%, mentre per The Witcher 3: Wild Hunt il 95,30%.

Solo Stardew Valley ha una media di recensioni positive leggermente superiore, con il 97,22%. In questo caso va però considerato che il totale delle stesse è di quasi 500.000, quindi meno della metà di Terraria.

Giusto specificare che si tratta di titoli molto apprezzati dalla comunità PC, a prescindere dagli scarti delle percentuali.

Da notare che ci sono giochi con più recensioni di quelle di Terraria, come ad esempio Counter-Strike: Global Offensive e Dota 2, ma il loro giudizio complessivo è più basso di quello di Terraria.