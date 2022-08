MultiVersus: "novità molto interessanti" in arrivo settimana prossima, la conferma

Player First Games ha svelato che MultiVersus includerà nuovi contenuti ben presto. Viene infatti confermato che ci sono "novità molto interessanti" in arrivo la prossima settimana.

L'informazione è stata condivisa da Tony Hyunh, il Director di MultiVersus, tramite Twitter. Un utente ha chiesto a Huynh quando sarebbero state aggiunge alcune delle opzioni attualmente "in grigio" all'interno di MultiVersus.

Hyunh ha risposto: "Ciao, il team sta lavorando per aggiunge le Gilde e il Negozio, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Il nostro focus principale è ancora il cuore del gioco e dei suoi sistemi, la stabilità e la risoluzione dei bug. La patch della prossima settimana sarà la più grande ad oggi, aggiungerà un sacco di novità molto interessanti. Siamo sempre più vicini ogni giorno".

Non abbiamo quindi una data di uscita né una lista di novità per MultiVersus, ma pare che il director sia alquanto eccitato all'idea di quanto il team proporrà. Non crediamo sarà qualcosa di rivoluzionario, ma nondimeno sarà il contenuto più grande ad oggi per il free to play.

Una delle novità potrebbe essere ad esempio Big Chungus che è stato registrato da Warner Bros. come marchio